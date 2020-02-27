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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية الثانية أفريقيًا في «تحسين الخدمات العامة»

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:05 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، دعم جهود المحافظات وتجاربها الناجحة، إقليميًا ودوليًا، خاصة عقب فوز الوزارة بجائزة المركز الثانى والميدالية الفضية على مستوى القارة الأفريقية من الرابطة الإفريقية للإدارة العامة فى مشروع تحسين الخدمات العامة.

وأعلن وزير التنمية المحلية، ترشيح محافظة الوادى الجديد، لنيل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمعرفة فى ملتقى تحدي الأمية الذى عقد بدولة الإمارات تحت شعار "تحديات وحلول".

وأشار في بيان له إلى تسلم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جائزة المؤسسة عن فئة الحكومات فى مجال تحدى الأمية، وذلك تقديرًا لجهود المحافظة خلال الفترة الماضية في هذا الشأن.

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