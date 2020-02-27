الإعدام شنقًا للجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار

قررت محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة ايتاى البارود الحكم بالإعدام شنقا على الجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار والتى راح ضحيتها الزوج وزوجته وأولاده الأربعة ووالدته.صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف فارس عبد الوارث، ومحمد المر.وكان المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار وصل إلى محكمة إيتاي البارود الجزئية بمحافظة البحيرة، في سيارة مدرعة من محبسه في سجن برج العرب، وظهر ضاحكا داخل القفص لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية قتل أسرة مكونة من 7 أفراد "أب وزوجته ووالدته وأبناؤه الأربعة"، وإشعال النيران في المنزل، بغرض السرقة.وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الجزئية بمحافظة البحيرة المنعقد فيها محكمة جنايات دمنهور، استعدادات أمنية مكثفة تزامنا مع جلسة النطق بالحكم علي المتهم بقتل أسرة كفر الدوار المكونة من 7 أشخاص والتي وقعت في الخامس من يناير الماضي.