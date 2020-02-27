رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإعدام شنقًا للجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:01 ص
مرتكب مذبحة كفر الدوار
مرتكب مذبحة كفر الدوار
معوض هويدي
طباعة
قررت محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة ايتاى البارود الحكم بالإعدام شنقا على الجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار والتى راح ضحيتها الزوج وزوجته وأولاده الأربعة ووالدته.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف فارس عبد الوارث، ومحمد المر.

وكان المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار وصل إلى محكمة إيتاي البارود الجزئية بمحافظة البحيرة، في سيارة مدرعة من محبسه في سجن برج العرب، وظهر ضاحكا داخل القفص لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية قتل أسرة مكونة من 7 أفراد "أب وزوجته ووالدته وأبناؤه الأربعة"، وإشعال النيران في المنزل، بغرض السرقة.

وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الجزئية بمحافظة البحيرة المنعقد فيها محكمة جنايات دمنهور، استعدادات أمنية مكثفة تزامنا مع جلسة النطق بالحكم علي المتهم بقتل أسرة كفر الدوار المكونة من 7 أشخاص والتي وقعت في الخامس من يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

عمرو دياب في المركز الثالث.. أكثر المطربين متابعة على «يوتيوب»

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

وقف العمل بتأشيرات العمرة بسبب فيروس كورونا

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

فقدان شريك الحياة يؤثر على كفاءة المخ

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

ما لم يكتبه «ابن همام».. التقرير الأخير إلى سارة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه