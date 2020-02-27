عبد العال يطالب «التموين» بإعادة دراسة تسعير المحاصيل الزراعية

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.وخلال اللقاء استعرض "المصيلحي" خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الداخلية وإنشاء مناطق تجارية لوجستية وأسواق جملة بالمحافظات ورفع كفاءة الأسواق الموجودة، كما كشف عن إطلاق مبادرة "لدعم المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في مارس المقبل".ومن جانبه أشاد الدكتور "عبد العال" بجهود وزارة التموين لمراقبة ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية للمستهلكين، مطالبًا بضرورة إعادة للدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تسعير عادل لأسعار المحاصيل الزراعية وبخاصة سعر توريد طن قصب السكر، لارتباطها بحياة الكثير من المواطنين.