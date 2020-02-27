قرار جمهوري بالموافقة على قرض بين مصر و«أوفيد» بـ 14 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019.وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدها في 19 نوفمبر 2019.ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.