بعد تفشي كورونا.. كوريا الجنوبية تدرس إجلاء مواطنيها من إيران

تدرس كوريا الجنوبية إجلاء مواطنيها من إيران، التي تشهد الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).جاء ذلك - وفق ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الخميس، وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء إيران التي تعد ثاني أكبر دولة بعد الصين من حيث عدد حالات الوفاة بالفيروس في العالم.وأفادت مصادر دبلوماسية في سول، بأن وزارة الخارجية أمرت سفارة كوريا الجنوبية لدى طهران، بإعداد تدابير لإجلاء رعاياها من إيران.وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 139 فضلًا عن 19 حالة وفاة.ومن الصعب الخضوع للعلاجات في حال إصابة بالفيروس، لأن إيران تعاني من نقص الأدوية بسبب عقوبات المجتمع الدولي المفروضة عليها، لهذا السبب، تقوم الدول المجاورة لإيران بإجلاء مواطنيها.يُشار إلى أن حوالي 200 مواطن كوري جنوبي يقيمون حاليًا في إيران.وتدرس الحكومة الكورية الجنوبية نقل مواطنيها برًا إلى الدول المجاورة لإيران مثل العراق، كما تدرس أيضًا إرسال طائرة مستأجرة لنقلهم.