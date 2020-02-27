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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يخصص أراض لمشروعات حكومية بالمحافظات

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:42 ص
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2020، بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح، لاستخدامها في بعض المشروعات.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة 81ر12 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2020، بالموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.

وأصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2020، بالموافقة على تخصيص مساحة2.46 فدان تقريبا، ناحية إدكو بمحافظة البحيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في المشروعات البترولية.

كما أصدر الرئيس، القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 59ر2 فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية.

وأصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 81 لسنة 2020، بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لبعض مساحات الأراضي ناحية مدينة الخارجة والمملوكة لبعض الجهات، ويعاد تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.

نشرت القرارات الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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