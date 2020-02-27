1766 مصابًا بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا إلى 1766 داخل البلاد.وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، كشفت صباح اليوم، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بكورونا.وذكرت وكالة أنباء كورية الجنوبية الرسمية "يونهاب"، أن السلطات الصحية تجري تحقيقات في كيفية إصابة الحالات الجديدة بالفيروس.ووفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة سجلت في مدينة "دايجو"، الواقعة في جنوب البلاد والتي تعتبر بؤرة الوباء، وفي مقاطعة جيونج سانج الشمالية المجاورة لها.وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، وبلغ عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 24 شخصًا بعد أن تماثلوا للشفاء التام.