الذهب يرتفع 3 جنيهات اليوم.. والزيادة ستتواصل

عاودت أسعار الذهب ارتفاعها من جديد لدى تعاملات اليوم الخميس، بزيادة قيمتها نحو 3 جنيهات، بالتزامن مع عودة صعود سعره عالميا بفعل مخاوف من استمرار انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول بخلاف الصين، وسجل المعدن النفيس بسوق الصاغة، 715 جنيها للجرام للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، كما سجل عيار 18 يسجل 612 جنيها و24 يسجل 817 حنيها، في الوقت الذي سجل فيه سعر الجنيه الذهب 5720 جنيهاوعزا خبراء الذهب، الارتفاع الى استمرار الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين، للطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.كان السعر الفوري للذهب ارتفع 0.8 % إلى 1651.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وقفزت الأسعار أكثر من 1% خلال معاملات يوم الأربعاء، لكنها أغلقت على صعود 0.3 % فقط، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% مسجلة 1654 دولارا، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.وأرجعت شعبة المعادن الثمينة، في تصريحات صحفية، ارتفاع أسعار الذهب الأيام القليلة الماضية عالميا ومحليا إلى استمرار تأثر النشاط الاقتصادي والنمو العالمي بانتشار فيروس "كورونا"، ما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1% إلى 2787.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2847.50 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزاد البلاتين 1.2% مسجلا 921.62 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر، وارتفعت الفضة 1.3% إلى 18.12 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل سعر في أسبوع خلال الجلسة السابقة.وقال نادي نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن السعر عالميا متجه إلى الصعود بفعل فيروس "كورونا"، لذلك سعر الذهب سيواصل صعوده ما لم تتمكن الصين من السيطرة على انتشار الفيروس، وانعكاس ذلك على الاقتصاد.