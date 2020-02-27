رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مايكروسوفت»: إيراداتنا ستتأثر بسبب كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:34 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
وكالات
طباعة
خفضت شركة "مايكروسوفت"، أمس الأربعاء، من توقعات إيراداتها للربع الحالي، مشيرة إلى أنها ستتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع تراجع في مبيعات نظام التشغيل "ويندوز" وأجهزة "سورفيس".

وانضمت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة بذلك إلى مجموعات عالمية أخرى للتحذير من العواقب المالية لانتشار الوباء الذي تسبب بوفاة الآلاف.

وأوضحت "مايكروسوفت" في بيان: "مع أننا نتوقع طلبًا قويًا على نظام ويندوز، إلا أن سلسلة التزويد تعود إلى عملها الطبيعي بوتيرة أبطأ مما كنا ننتظر".

ونتيجة لذلك، قالت الشركة، إن إيراداتها خلال الربع الحالي، ستكون أقل بقليل من التوقعات السابقة مع تأثر "ويندوز" و"سورفيس"، بشكل سلبي أكثر مما كان متوقعًا.

ويشكل بيع تراخيص لاستخدام نظام التشغيل "ويندوز" إلى شركات منتجة للحواسيب، مصدر إيرادات كبير لشركة "مايكروسوفت"، ما يعني أن إغلاق أو توقف العمل في مصانع يديرها شركاء لها، قد يؤثر على مداخيلها.

وأكدت الشركة، أنه مع تطور الوضع، ستعمد مايكروسوفت إلى اتخاذ التدابير التي تضمن صحة وسلامة موظفيها وزبائنها وشركائها خلال هذه المرحلة العصيبة.

وأضاف البيان: "ستواصل مايكروسوفت التبرع لجهود الإغاثة واحتواء الفيروس بما يشمل توفير التكنولوجيا مباشرة لمساعدة المستشفيات والطواقم الطبية".

وكانت مجموعة "آبل" أعلنت الأسبوع الماضي، أن إيراداتها ستكون دون التوقعات خلال الربع الحالي أيضًا بسبب فيروس كورونا المستجد، خصوصًا وأنها تعتمد على مصانع صينية في إنتاج الكثير من مكونات أجهزتها فيما تشكل الصين أيضا سوقًا كبيرة لها.

موضوعات متعلقة

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

«ألغاز جنازة مبارك».. لماذا تأخر الرئيس وغاب وزير الدفاع والمشير طنطاوي؟

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

الأرصاد تحذر: ارتفاع فى درجات الحرارة الأيام المقبلة

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

فقدان شريك الحياة يؤثر على كفاءة المخ

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

ما لم يكتبه «ابن همام».. التقرير الأخير إلى سارة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه