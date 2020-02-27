الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي على سراقب

تصدت وحدات من الجيش السوري، لمجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي، وذلك على محور سراقب الغربي بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وكبدتهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، أنه وبحسب المعطيات الميدانية فقد زجت المجموعات الإرهابية بعشرات الانتحاريين والعربات المفخخة على محور سراقب الغربي مع إسناد ناري كثيف من قبل قوات النظام التركي، وتعاملت وحدات الجيش السوري معها بضربات نارية مكثفة، وكبدتها عشرات القتلى والمصابين ودمرت لها عدة عربات مدرعة.وتنفذ وحدات الجيش ضربات صاروخية في مناطق انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق والمزارع غرب المدينة وتكبدها خسائر كبيرة.وتأتي الهجمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي، لمحاولة التعويض عن الخسائر الكبيرة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية على محور إدلب الجنوبي، حيث حررت وحدات الجيش عشرات القرى والبلدات الإستراتيجية.