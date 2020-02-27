بمشاركة 7 جامعات.. «أسوان» تعقد ورشة لـ«إعداد معلمى اللاجئين»

قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة ستعقد يوم الأحد القادم، حتى 5 مارس، ورشة عمل عن مشروع إعداد وتأهيل معلمى اللاجئين والمهاجرين، فى قاعة السمنار بالمبنى الإدارى، بمشاركة 7 جامعات أخرى (الأزهر، و6 أكتوبر، والزقازيق، وهيلوبليس من مصر، وجامعة أثينا من اليونان، وجامعة فرديرك من قبرص، وجامعة باث من المملكة المتحدة).وأوضح الدكتور نادى كمال عزيز جرجس، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان، أن ورشة العمل ستناقش عدة موضوعات منها إعداد الدروس اليومية بطرق مشوقة، بحيث تشمل المناسبات العالمية مثل يوم الأرض وغيره وطرق تدريس فعالة مثل تعليم الأقران واستخدام تكنولوجيا التعليم والانترنت من خلال معامل الكمبيوتر المتطورة والفيديوكونفرنس والتى تم تجهيزها بكليات التربية فى مختلف الجامعات المشاركة وغيرها.وتابع، أن الاتحاد الأوروبى يدعم المشروع من خلال إقامة المعامل، وذلك بتكلفة حوالى مليون جنيه لكل معمل و30 جهاز كمبيوتر وفيديوكونفرس كامل وماكينة تصوير وطابعة.