تداول 494 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت تداول 494 شاحنة و65 سيارة.وأفاد المركز، في بيان اليوم، بأن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين (أمانة وعزيز اكسبريس) بينما غادرت السفينة (بوسيدون اكسبريس).وأشار البيان إلى أن ميناء نويبع شهد رحلات مكوكية بسفر ووصول السفينتين (سينا وبريدج)، بينما شهد ميناء الغردقة رحلة مكوكية للعبارة (كوين نفرتيتي).