البورصة تسترد جزءا من خسائرها بمستهل تعاملات اليوم

استردت مؤشرات البورصة، جزءا من خسائرها التي منيت بها منذ مطلع معاملات الأسبوع الجاري، بدعم من عمليات شراء استباقية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جي إكس 30" لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 37. 0%، بما يعادل 28 نقطة ليصل إلى مستوى 13248 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 44. 0%، بما يعادل 5.35 نقطة، ليسجل مستوى 1228 نقطة، وسط تداولات معقولة بلغت قيمتها نحو 87 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 38 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 1.59 ألف صفقة شراء وبيع.