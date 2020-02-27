بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات رسامة الأنبا بشارة

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، السيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا بشارة، مطرانًا لإيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، بكاتدرائية أم النعمة الإلهية بأبو قرقاص.والأب بشارة جودة مواليد قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في 28 أغسطس 1971، تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة جمعية الصعيد بالقرية ثم التحق إكليريكية الفرنسيسكان الصغرى بأسيوط منذ 25 أكتوبر 1983.