رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4 قطاعات تدفع مؤشرات بورصة قطر لمواصلة الهبوط بمستهل التعاملات

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:19 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
طباعة
واصلت مؤشرات بورصة قطر، تراجعاتها لدة مستهل تعاملات اليوم الخميس- أخر تعاملات الأسبوع - بنسبة 0.33% خاسرة 31.67 نقطة، لتصل إلى مستوى 9516.77 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها قطاعى البنوك والبضائع.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 10.5 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 847 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 16 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وفى سياق متصل أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين، عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بتاريخ 17 مارس، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2020.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مقترح تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

فيما أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، أن وكالة التصنيف الإئتماني "AM Best"، أصدرت نتائج تقييمها لأعمال الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، حيث أكدت على تصنيف القوة المالية للشركة عند الدرجة A- (ممتاز) وكذلك درجة التصنيف الإئتماني طويل الأجل عند الدرجة "-a" بينما راجعت المنظور المستقبلي ليصبح سلبي بدلا من مستقر.

وقالت إن تأكيد تصنيف القوة المالية يعكس قوة المركز المالي للشركة وكفاءة الأداء الفني فيها بالإضافة إلى الإدارة السليمة للمخاطر المؤسسية وكذلك تعاملها مع مجموعة من شركات إعادة التأمين ذات التصنيف الجيد.

بينما أعلن البنك الأهلي، عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي انعقدت صحيحًا في الموعد المحدد لها مساء أمس الأربعاء، وفيها تقرر الموافقة على بنود جدولي أعمالها، حيث تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك، كما تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.

كما تم اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ووافقت الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نسبتها 15% نقدًا بالإضافة إلى أسهم مجانية بمقدار 5% من أسهم رأس مال البنك وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية.

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

«الآثار»: تخفيض تذكرة المناطق الآثرية بـ3 محافظات 50% للأجانب

ترامب يعلن تحركات أمريكية لمواجهة «كورونا»

وقف العمل بتأشيرات العمرة بسبب فيروس كورونا

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

فقدان شريك الحياة يؤثر على كفاءة المخ

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

ما لم يكتبه «ابن همام».. التقرير الأخير إلى سارة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه