4 قطاعات تدفع مؤشرات بورصة قطر لمواصلة الهبوط بمستهل التعاملات

واصلت مؤشرات بورصة قطر، تراجعاتها لدة مستهل تعاملات اليوم الخميس- أخر تعاملات الأسبوع - بنسبة 0.33% خاسرة 31.67 نقطة، لتصل إلى مستوى 9516.77 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها قطاعى البنوك والبضائع.وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 10.5 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 847 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 16 سهما، واستقرت 4 أسهم.وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.وفى سياق متصل أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين، عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بتاريخ 17 مارس، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2020.ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مقترح تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.فيما أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، أن وكالة التصنيف الإئتماني "AM Best"، أصدرت نتائج تقييمها لأعمال الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، حيث أكدت على تصنيف القوة المالية للشركة عند الدرجة A- (ممتاز) وكذلك درجة التصنيف الإئتماني طويل الأجل عند الدرجة "-a" بينما راجعت المنظور المستقبلي ليصبح سلبي بدلا من مستقر.وقالت إن تأكيد تصنيف القوة المالية يعكس قوة المركز المالي للشركة وكفاءة الأداء الفني فيها بالإضافة إلى الإدارة السليمة للمخاطر المؤسسية وكذلك تعاملها مع مجموعة من شركات إعادة التأمين ذات التصنيف الجيد.بينما أعلن البنك الأهلي، عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي انعقدت صحيحًا في الموعد المحدد لها مساء أمس الأربعاء، وفيها تقرر الموافقة على بنود جدولي أعمالها، حيث تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك، كما تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.كما تم اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ووافقت الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نسبتها 15% نقدًا بالإضافة إلى أسهم مجانية بمقدار 5% من أسهم رأس مال البنك وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية.