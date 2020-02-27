القوى العاملة: الدولة نجحت في الوصول بمعدل البطالة لـ8%

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تخفيض معدل البطالة أحد أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة، حيث نجحت الدولة في الوصول بمعدل البطالة إلى 8%.وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطاع الخاص به شركات تحترم العامل ولوائح العمل، ونسبة ضئيلة من القطاع الخاص تتلاعب بمفاهيم العمل، منوها بأن أي عامل يواجه مشكلة في عمله يتوجه للوزارة وسيتم حل مشكلته، لافتا إلى أنه تم تكليف كافة المديريات بتوفير التدريب اللائق للعمال.وأضاف، أن العامل المصري هو أفضل عامل على مستوى العالم إذا توفرت له الإمكانيات، موضحا أنه تم إجراء نهضة تدريبية في مراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث تم إعادة تأهيل وحدات التدريب المتنقلة وعددها 17 وحدة، ويتم الدفع بهم في القرى الأكثر احتياجا.