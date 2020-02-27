رسامة القمص ديسقورس صادق بإيبارشية أطفيح

ترأس الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح وتوابعها، صلاة القداس الإلهى بدير الآباء الرسل بأطفيح.يأتي ذلك في سياق تذكار نياحة القديس بولس البسيط "شفيع الإيبارشية"، حيث يوجد مذبح باسمه بالدير، وعقب صلاة الصلح تمم نيافته طقس رسامة القس ديسقورس صادق كاهن الدير في رتبة القمصية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الإثنين الماضي، أيام الصوم الكبير، الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا، ينتهي ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد في 18 أبريل 2020.