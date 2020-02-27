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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

5 قطاعات تهوي ببورصة دبي في ختام تعاملات الأسبوع

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:15 ص
ببورصة دبي
ببورصة دبي
اكرم عمران
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هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، لدى مستهل أخر تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بنسبة 1.27% خاسرا 33.36 نقطة ليصل إلى مستوى 2587.33 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 29.7 مليون سهم محققة ما قيمته 57.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 719 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.34%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة "الإسلامية العربية للتأمين-سلامة" بنسبة 0.75%، ثم سهم شركة "دي إكس بي إنترتيمنتس" بنسبة 0.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف عجمان بنسبة 7.56%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.5 مليون ورقة بقيمة 19.1 مليون درهم.

وفى سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد، عن انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأربعاء، لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.

فيما أعلن بنك الإمارات للاستثمار، عن تعيين عمر بوحدييه عضوا بمجلس إدارته اعتبارا من 25 فبراير الجاري، شرط الحصول على موافقة المصرف المركزي، والجمعية العمومية، فيما لم يعد هنري عزام عضوا بالمجلس.

بينما أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 350 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.297 مليون سهم إلى 77.647 مليون سهم تمثل 3.504% من الأسهم الصادرة، بتاريخ 26 فبراير.


وفي سياق آخر، أعلنت مجموعة "جي إف إتش" المالية، عن تفاصيل إضافية لقرارها بشأن الاستحواذ على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن القيمة الإجمالية للصفقة 247 مليون دولار، ويتولى الاستحواذ المجموعة بحصة 93%، وشركة آربر لودجينج بحصة 7%، ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابى على النتائج المالية.

كما أعلنت المجموعة، عن قيام شركة "كيبوينت ترست" بصفتها كوصي برفع إجمالي نسبة ملكيتها في المجموعة من 5.03% إلى 5.52% من رأس المال المدفوع، ما يصل إلى 203.1 مليون سهم في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

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