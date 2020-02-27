«أفريقية النواب» تتفقد الترسانة البحرية ببورفؤاد.. اليوم

يتفقد وفد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الخميس، الترسانة البحرية ببورفؤاد (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، ثم شركة قناة السويس للحاويات (مرسك)، بالإضافة إلى تفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية.ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب طارق رضوان، كل من النواب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، جمال محفوظ أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن ومني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدي والدكتورة إيناس عبدالحليم، ووائل المشنب.وكان قد استهل وفد لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان في أول أيام الزيارة أمس الأربعاء، بلقاء رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بمركز المحاكاة التابع للهيئة، ثم جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ومنها إلى موقع أنفاق الإسماعيلية.