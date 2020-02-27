إيجاس: توصيل الغاز لـ 1.2 مليون منزل بـ 4.7 مليار جنيه في 2021

قال المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه تم الانتهاء خلال العام الحالى من حفر 5 آبار استكشافية، وجارى حفر 5 آبار أخرى، بإجمالى استثمارات 234 مليون دولار، كما تم توقيع 5 اتفاقيات بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية بالإضافة إلى اتفاقيتين جارى الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بهم، والانتهاء من تنفيذ واستكمال 8 مشروعات، ووضع 3 آبار تنموية على الإنتاج بمعدلات أولية مليار قدم مكعب يوميًا.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الحالى، بحضور قيادات البترول.كما استعرض رئيس إيجاس المخطط تنفيذه خلال النصف الثانى من عام 2019-2020، حيث أشار إلى أنه من المخطط استكمال حفر الـ 5 آبار الاستكشافية والبدء في حفر 4 آبار لشركات أيوك والبرلس وإديسون وسى دراجون بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالى استثمارات متوقعة حوالى 179 مليون دولار، وتنفيذ 3 مشروعات بإجمالى 9 آبار ووضع 5 آبار تنموية على الإنتاج بمعدلات إنتاج أولية حوالى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، كما مخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 570 ألف وحدة سكنية وأنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعى لـ 86 قرية ومنطقة جديدة سيدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 39 منها وباقى 47 منطقة، وتحويل 25 ألف سيارة وإنشاء 15 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى.واستعرض البقلى أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2020-2021، حيث أوضح أنه من المخطط حفر 10 آبار بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات حوالى 328 مليون دولار وتوقيع 7 اتفاقيات جديدة بإجمالى استثمارات حوالى 690 مليون دولار، ومنح توقيع 16 مليون دولار خلال فترات البحث، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود تنمية بإجمالى منح 20 مليون دولار، كما مخطط تنفيذ مشروعين جديدين واستكمال مشروع بإجمالى 4 آبار بالإضافة إلى 38 بئر تنموى بإجمالى إنتاج أولى حوالى 537 مليون قدم مكعب يوميًا ليصل متوسط خطة الإنتاج إلى حوالى 7.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا وأكثر من 100 ألف برميل متكثفات.وأضاف أنه من المستهدف خلال عام 2020-2021 توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالى 4.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع و1000 عميل تجارى وتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء 36 محطة جديدة لتموين السيارات.