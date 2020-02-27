حريق في شقة سكنية بالبدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة البدرشين دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم اخماد الحريق.