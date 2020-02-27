تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إنه تم اكتشاف حالة شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد".وأضاف أنه تم أخذ الفحوصات المختبرية له وتم الحجر عليه صحيا وتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات موجبة، مشيرا إلى أنه حاليا بصحة جيدة في إحدى المستشفيات الخاصة ببغداد.. ولفت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته حسب اللوائح الصحية العالمية.