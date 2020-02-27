الصين: 29 وفاة و433 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن 433 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و29 حالة وفاة جديدة أمس، ما رفع إجمالي حالات الوفيات إلى 2747 والإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 78630 حتى نهاية يوم أمس.وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنه من بين الوفيات 26 حالة في مقاطعة هوبي وحالة واحدة في كل من بكين وهيلونج جيانج وخنان، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 508 حالات جديدة مشتبه بها وخرج 2750 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي من غادروا المستشفيات بعد شفائهم إلى 32495 شخصا.وأضافت اللجنة أنه تم تتبع 652174 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين، ما يزال 71572 شخصا منهم تحت الملاحظة الطبية.وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 91 حالة إصابة مؤكدة من بينها وفاة شخصين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و32 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة، فيما خرج 24 مريضا في هونج كونج و7 مرضى في ماكاو و5 مرضى في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.ولفتت اللجنة إلى أن العدد اليومي للمرضى المتعافين حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد والذين غادروا المستشفيات تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم التاسع على التوالي، حيث خرج 2750 شخصا من المستشفيات يوم أمس، وهو أعلى بكثير من عدد الحالات الجديدة التي تم تأكيد إصابتها في اليوم ذاته والمقدر عند 433 شخصا.