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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل أول إصابة بـ «كورونا» في رومانيا

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:27 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الرومانية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزير الدولة بوزارة الصحة في رومانيا، هورياتو مولدوفان على أثير قناة " انتينا-3" التلفزيونية "، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية:"تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتي بالس في بوخارست تعود لمريض من مقاطعة غورج"​​​.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أمس الأول إن مواطنا إيطاليا كان متواجدا على أراضيها خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولًا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير الماضي حجرا على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير الجاري حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويواصل الفيروس تفشيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 30 دولة تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية بوقت سابق "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارىء صحية ذات بعد دولي".

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