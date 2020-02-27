اليابان تدرس إغلاق المدارس لمواجهة كورونا

حث مجلس التعليم في جزيرة هوكايدو اليابانية السلطات على إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة والبالغ عددها 1600 مدرسة بصورة مؤقتة في محاولة لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد.وقال مسئولو مجلس التعليم في الجزيرة اليابانية أن المجلس دعا لإغلاق المدارس لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الخميس في الإجراء الأول من نوعه على هذا النطاق الواسع بسبب تواجد فيروس كورونا في اليابان.وأكدت حكومة هوكايدو أن الإقليم سجل ما جملته 39 شخصا تأكد إصابتهم بالفيروس الذي يتسبب في أعراض الالتهاب الرئوي والذي نشأ في مدينة ووهان الصينية من بينهم عدد من الطلبة وأحد المدرسين وسائق سيارة مدرسية.تجدر الإشارة إلى أنه حتى أمس الأول الثلاثاء أعلنت اليابان عن تسجيل 862 حالة إصابة بمؤكدة بفيروس كورونا منها 691 حالة خاضعة للحجر الصحي على متن السفينة السياحية "دايموند برينسيس".