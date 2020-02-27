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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:25 ص
الجوز
الجوز
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أفاد باحثون أمريكيون أن النساء في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات اللائي تناولن حصتين على الأقل من الجوز في الأسبوع، لديهن احتمال أكبر للشيخوخة الصحية، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولن الجوز.

وفي الدراسة الحالية، التي نشرت في مجلة "أبحاث الشيخوخة"، تم تعريف الشيخوخة الصحية" على أنها طول العمر مع التمتع بصحة عقلية سليمة، وعدم المعاناة من الأمراض المزمنة الرئيسية، والمشكلات الصحية المعروفة أو الإعاقة الجسدية بعد سن الخامسة والستين.
وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن تناول الجوز قد يكون له تأثير إيجابي على الحد من خطر الإصابة بإعاقات جسدية لدى كبار السن، وكذلك التدهور المعرفي.. بالإضافة إلى ذلك، وجد آخرون في نفس المجموعة البحثية انخفاضًا في أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر النمط الثاني، وكل هذه الحالات أصبحت أكثر شيوعًا مع تقدمنا في العمر.

وشدد الباحثون على أنه لا يوجد حل واحد لإبطاء آثار الشيخوخة، ولكن تبنى العادات الصحيحة، مثل تناول وجبة خفيفة بالإضافة إلى حفنة من الجوز، يمكن أن يساعد فى إبطاء خطى الشيخوخة.

وفي هذه الدراسة، بحثت الباحثة الفرنسية "فرانسين جرودشتاين"، الأستاذ في جامعة "بريجهام" ومستشفى النساء في الولايات المتحدة، بيانات من 33،931 سيدة، لتقييم العلاقات بين استهلاك الجوز والصحة العامة والرفاة في الشيخوخة.. بين عامي 1998 و2002، سُئلت الممرضات في دائرة الصحة الوطنية عن نظامهم الغذائي (بما في ذلك إجمالي استهلاك الجوز)؛ تقييم للأمراض المزمنة (مثل السرطان والنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية والسكر النمط الثاني، ومرض الشلل الرعاش)؛ تم تقييمه بحثًا عن مخاوف تتعلق بالذاكرة والصحة العقلية والقيود البدنية ( بما في ذلك الأنشطة اليومية مثل المشي كتلة واحدة وتسلق مجموعة من السلالم والاستحمام وارتداء الملابس ودفع مكنسة كهربائية ).

ومن بين المشاركين في الدراسة، تم العثور على 16 في المائة ليكونوا "شيخوخة صحية"، ويعرفون بأنه لا يوجد لديهم أمراض مزمنة كبيرة، أو ضعف في الذاكرة أو إعاقات جسدية بالإضافة إلى وجود صحة نفسية سليمة.. وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة قد ربطت بين اتباع نظام غذائي صحي، بما في ذلك الجوز، وتحسين الأداء البدني بين كبار السن من الرجال والنساء، إلا أن هذه الدراسة شملت النساء فقط.

ووفقا للباحثين، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كانت هذه النتائج صحيحة بين الرجال.. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تكليف المشاركين لتناول الجوز أو غيرها من الأطعمة. لقد سئلوا ببساطة عن خياراتهم الغذائية.. كدراسة قائمة على الملاحظة، هذا لا يثبت السبب والنتيجة.

ومع ذلك، فإن البحث يلقي الضوء على العادات البسيطة التي يمكن أن تؤثر على الصحة خلال السنوات اللاحقة في الحياة، مثل تناول الجوز".

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