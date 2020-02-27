«حسم ولواء الثورة» و«اقتحام قسم شرطة العرب» أبرز محاكمات اليوم

- محاكمة مرشد الإرهابية وآخرين باقتحام قسم شرطة العرب

- محاكمة 271 بـ"حسم ولواء الثورة 2"

- النقض تنظر طعن 4 متهمين على أحكام المؤبد والسجن في قضية رشوة

- محاكمة تامر أمين بسب وقذف عارضة أزياء

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها مرشد الإرهابية وآخرين باقتحام قسم شرطة العرب ومحاكمة 271 بحسم ولواء الثورة 2.تنظر محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب ".وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، ما هو منسوب إليهم من اتهامات والغت محكمة النقض الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى.تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميا حسم ولواء الثورة 2.ونسبت النيابة العامة للمتهمين اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.كما أسندت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.تنظر محكمة النقض الطعن على الأحكام الصادرة ضد "محمود. ص" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و"عصام. ع" مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، و"أحمد س" صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، بالسجن المؤبد لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوي مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، والمتهم "سعيد. م"، صاحب شركة، بالسجن 5 أعوام وشمل الحكم تغريم كل متهم مبلغ 147 مليون و92 ألفا و892 جنيها، والزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما.كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم، وأُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، والتي استمعت لأقوال ضابط الرقابة الإدارية والذي أجرى تحرياته حول الواقعة.تنظر محكمة جنح مدينة نصر، محاكمة تامر أمين مقدم برنامج بقناة النهار بالدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس وكيلا لعارضة الأزياء ميريهان هشام تتهمه بذكر ألفاظ تحمل إهانة وتحقير منه لموكلته، وهو الأمر الذى شاهده الملايين في مصر.وذكرت الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، أنه بتاريخ 2462019 وحيال عرض برنامج آخر النهار على شاشة قناة النهار، والذى يقدمه الإعلامي تامر أمين، تم التطرق إلى مشكلة عارضة الأزياء مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم وفوجئت بعرض صور شخصية لها أثناء تلك الحلقة وفى أحدها صورة لها بجوار صورة للفنان محمد رمضان وخروجا عن ميثاق الشرف الإعلامي تم تناول المشكلة باستخدام عبارات تحمل سبا وقذفا في حقها وصدر منه عبارات وأقوال تحمل إسقاطا جنسيا عليها، وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش ببعض لاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقيرا من شأنها، وهو الأمر الذي شاهدها الملايين في مصر والعالم مما أدى إلى تداوله في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات لانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالطالبة والسب والقذف والتشهير بوقائع لو صحت لأوجبت احتكارها لدى أهلها والمجتمع طبقا لما هو موضح تفصيليا بصدر هذه الصحيفة مع إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للطالبة مبلغ مائة ألف وواحد جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.