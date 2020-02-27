الصين تدعو للحد من المخاطر النووية

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" الدول النووية إلى الحد بشكل فعال من دور الأسلحة النووية في استراتيجياتها للأمن القومي، وتعزيز نظام عدم الانتشار النووي.وقال تاو - في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن عدم الانتشار النووي نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إنه من المهم الالتزام بمسار نزع السلاح النووي التدريجي والمنظم والحد بشكل فعال من المخاطر النووية، مطالبا الدول التي تحوز أسلحة نووية بممارسة ضبط النفس في بناء ونشر القدرات الاستراتيجية، مع اتباع مبدأ الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن غير المنقوص لجميع الدول عند نزع السلاح النووي.وأضاف "يتعين على الدول التي تمتلك أكبر ترسانات نووية تمديد معاهداتها الثنائية بشأن نزع السلاح النووي وإجراء المزيد من التخفيضات الحادة والجوهرية في الأسلحة النووية من أجل تهيئة الظروف أمام المزيد من الدول النووية للانضمام إلى عملية نزع السلاح النووي".وأكد ضرورة تعزيز نظام عدم الانتشار النووي والقضاء على خطر انتشار الأسلحة النووية، داعيا إلى تعزيز سلطة وعالمية النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية والتخلي عن المعايير المزدوجة والانتقائية، مع التطوير الكامل لإمكانيات تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتعاون الدولي ذي الصلة.وأشار تاو إلى أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق غير قابل للتصرف بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للدول الأطراف، وأن منع انتشار الأسلحة النووية يجب ألا يقوض الحقوق المشروعة لجميع الدول، وخاصة النامية.ولفت إلى التزام الصين بطريق التنمية السلمية واتباعها سياسة خارجية مستقلة للسلام وسياسة دفاع وطنية، منوها إلى أن الصين ستواصل ممارسة التعددية بنشاط، والتمسك بحزم بالحد من التسلح الدولي، ومنع نظام عدم الانتشار، والمساهمة في قضية السلام والأمن للبشرية.