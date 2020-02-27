رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تلغي صلاة الجمعة خوفًا من «كورونا»

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
فرضت السلطات الإيرانية بعض القيود، للتصدي لفيروس «كورونا»، بما في ذلك إلغاء صلاة الجمعة ببعض الأماكن، وذلك بعد أن تسبب الفيروس القاتل في وفاة 19 شخصا بالبلاد، وهو الأعلى خارج الصين حيث منشأ الفيروس.

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد ناماكي في مؤتمر صحفي أنه «بدلا من فرض الحجر الصحي على المدن، سنطبق قيودا على حركة المشتبه في إصابتهم أو المصابين»، مشيرا إلى أن فرقا من المفتشين وضعت بالفعل عند مداخل المدن التي تشهد حركة نشطة، دون أن يسمها.

ولفت إلى أن هذه الفرق الطبية ستقيس درجات حرارة المواطنين، وتوقف المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى، وهؤلاء سيتم عزلهم لمدة 14 يوما.

وأفاد ناماكي بأنه سيتم تمديد إغلاق المدارس لمدة ثلاثة أيام، والجامعات لمدة أسبوع آخر يبدأ من يوم السبت، لافتا كذلك إلى أنه في بعض المناطق سيتم تعليق إقامة صلاة الجمعة.

وأوضح ناماكي أن الوصول إلى العديد من الأماكن المقدسة الشيعية سيكون مقيدا، بما في ذلك ضريح الإمام الرضا في مشهد وضريح فاطمة المعصومة في قم.

وقال وزير الصحة الإيراني، إنه سيتم السماح للمواطنين بزيارة الأضرحة بشرط تزويدهم «بسوائل غسل اليدين والمعلومات الصحية والأقنعة»، مضيفا قوله: «عليهم ألا يتجمعوا في مجموعات وأن يصلوا ويغادروا».

وشدد وزير الصحة الإيراني، على أن «كل هذه القرارات مؤقتة وإذا تغير الوضع، فقد نشددها أو نخففها».

وإلى جانب إغلاق المدارس، ألغت السلطات الإيرانية النشاطات الرياضية ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي وفاة أول شخصين بعدوى فيروس «كورونا» في قم، ووفق البيانات الرسمية، تسبب الفيروس في مقتل 17 شخصا آخرين من أصل 139 حالة مؤكدة للإصابة بالعدوى.

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

ترامب يعلن تحركات أمريكية لمواجهة «كورونا»

اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ما لم يكتبه «ابن همام».. التقرير الأخير إلى سارة

الصحة

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

منوعات

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

ما لم يكتبه «ابن همام».. التقرير الأخير إلى سارة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه