إيران تلغي صلاة الجمعة خوفًا من «كورونا»

فرضت السلطات الإيرانية بعض القيود، للتصدي لفيروس «كورونا»، بما في ذلك إلغاء صلاة الجمعة ببعض الأماكن، وذلك بعد أن تسبب الفيروس القاتل في وفاة 19 شخصا بالبلاد، وهو الأعلى خارج الصين حيث منشأ الفيروس.وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد ناماكي في مؤتمر صحفي أنه «بدلا من فرض الحجر الصحي على المدن، سنطبق قيودا على حركة المشتبه في إصابتهم أو المصابين»، مشيرا إلى أن فرقا من المفتشين وضعت بالفعل عند مداخل المدن التي تشهد حركة نشطة، دون أن يسمها.ولفت إلى أن هذه الفرق الطبية ستقيس درجات حرارة المواطنين، وتوقف المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى، وهؤلاء سيتم عزلهم لمدة 14 يوما.وأفاد ناماكي بأنه سيتم تمديد إغلاق المدارس لمدة ثلاثة أيام، والجامعات لمدة أسبوع آخر يبدأ من يوم السبت، لافتا كذلك إلى أنه في بعض المناطق سيتم تعليق إقامة صلاة الجمعة.وأوضح ناماكي أن الوصول إلى العديد من الأماكن المقدسة الشيعية سيكون مقيدا، بما في ذلك ضريح الإمام الرضا في مشهد وضريح فاطمة المعصومة في قم.وقال وزير الصحة الإيراني، إنه سيتم السماح للمواطنين بزيارة الأضرحة بشرط تزويدهم «بسوائل غسل اليدين والمعلومات الصحية والأقنعة»، مضيفا قوله: «عليهم ألا يتجمعوا في مجموعات وأن يصلوا ويغادروا».وشدد وزير الصحة الإيراني، على أن «كل هذه القرارات مؤقتة وإذا تغير الوضع، فقد نشددها أو نخففها».وإلى جانب إغلاق المدارس، ألغت السلطات الإيرانية النشاطات الرياضية ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي وفاة أول شخصين بعدوى فيروس «كورونا» في قم، ووفق البيانات الرسمية، تسبب الفيروس في مقتل 17 شخصا آخرين من أصل 139 حالة مؤكدة للإصابة بالعدوى.