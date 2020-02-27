الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا بالقاهرة الكبرى، اليوم الخميس، مع وجود شوائب عالقة نهارًا صباحًا، والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتظهر شبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.ويتوقع الخبراء أن يسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا وحركة الرياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.وفي شمال الصعيد، يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و20 سم إلى متر و80 سم، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و30 سم إلى متر و80 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 12 23شبين الكوم 11 23طنطا 11 23دمنهور 11 22الإسكندرية 10 22بلطيم 10 22مطروح 09 23السلوم 09 23سيوة 08 24بورسعيد 13 21دمياط 12 20الزقازيق 10 24الإسماعيلية 09 25السويس 10 24العريش 11 22رفح 10 21رأس سدر 09 21نخل 06 21نويبع 12 23طابا 11 21كاترين 05 15الطور 10 24شرم الشيخ 13 26الغردقة 11 25مرسى علم 12 23الفيوم 12 23بنى سويف 09 24المنيا 07 25أسيوط 08 25سوهاج 10 25قنا 09 25الأقصر 08 25أسوان 09 26أبوسمبل 10 26الوادي الجديد 06 25شلاتين 16 25أبورماد 16 24حلايب 17 22رأس حدربة 18 21.