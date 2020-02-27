البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه.. اليوم

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 10 مليارات جنيه أجل 182 يومًا، فى حين يبلغ قيمة الطرح الثانى نحو 10.5 مليار جنيه أجل 357 يومًا، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.