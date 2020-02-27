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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. اجتماع صياغة اتفاق سد النهضة بواشنطن

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:03 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، أخر اجتماعات وزراء الخارجية والري، برعاية أمريكا والبنك الدولي، لتوقيع الاتفاق الخاص بقواعد الملء والتشغيل لخزان سد النهضة، نهاية فبراير الجاري، وهو بمثابة اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن الاجتماع يأتي في ضوء مخرجات الاجتماعات التي عقدت في واشنطن خلال الفترة (١٣،١٢) فبراير الجاري لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي.

وجدير بالذكر انه تم في الاجتماع الأخير استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضًا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة. كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلًا عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

وتجدر الإشارة الى الجانب الأمريكي كان قد أعلن  أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

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