كورونا يؤجل مناورات واشنطن وسول

قال مسؤولون كوريون جنوبيون في مجال الدفاع، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قررتا تأجيل تدريبات عسكرية مشتركة بينهما حتى إشعار آخر في ظل تفش متنام لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حيث أصيب جنود من البلدين بالمرض.كان الجيش الأمريكي قد أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس في صفوفه، الأربعاء، وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عامًا في معسكر كارول على بعد نحو 20 كيلومترًا من مدينة دايجو، حيث يوجد معظم المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية.وأعلن جيش كوريا الجنوبية أيضًا عن بعض الإصابات في صفوفه وألزم معظم أفراده بالبقاء في قواعدهم.من جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالى 1600.وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد بلغ 1595 شخصاً، في حين لم تسجل أي وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يعني أن حصيلة الوفيات ما زالت 12.