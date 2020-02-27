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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول طائرة مصر للطيران الجديدة إلى مطار القاهرة (صور)

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:05 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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وصلت منذ قليل طائرة مصرللطيران الرابعة الجديدة رحلة رقمMS3331 من طراز الإيرباص A320Neo حروف تسجيل SU-GFM والتي تسلمتها شركة مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا.

من جانبه، صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في إطار خطة الدولة وتوجهات وزارة الطيران المدني لتطوير أسطول الناقل الوطني الرسمي لمصر وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية تعد هذه الطائرة الجديدة هي الخامسة التي انضمت للشركة خلال شهر فبراير الجاري من بينها 4 طائرات إيرباص "A320neo" وطائرة إيرباص "A220-300"، ويأتي إضافة طرازي A320neo وA220-300، في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد.

وأكد احمد عادل أن هذه الطائرة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة القنوات الإخبارية والرياضية مباشرة وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال أوالدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل يعد الأوسع ضمن فئة طائرات الممر الواحد وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود، كما تمتاز A320neo بقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، كما أنها تتميز بتحديد الصيانة لها بالأشهر وليس بعدد ساعات التشغيل وهذا يوفر على شركة مصر للطيران التكلفة، مما يتيح تحديد أسعار الرحلات ومدى تأثيرها على التكلفة الربحية.

وتم تزويد طائرة مصر للطيران بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة "سي إف إم إنترناشيونال" وتتكون المقصورة من درجتين تضمان 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.

يذكر أن الطلبات التي وصلت لشركة إيرباص على طائرة "A320Neo" بلغت 7400 طائرة من أكثر من 100 شركة طيران تم تسليم 1200 منها ويتم تصنيع الباقي حاليُا وقد قامت الطائرات من هذا الطراز بأكثر من 3.9 مليون ساعة خلال أكثر من 2 مليون رحلة.

وضمت بعثة مصر للطيران لاستلام الطائرة الجديدة احمد وجدي مدير عام تخطيط الشبكات ورئيس البعثة والطيارين كابتن مهاب الفطايري وعمرو شركس ومهندس مجدي رمضان مدير عام جدولة الصيانة ورئيس المجموعة الفنية، ورأفت الكاشف نائب رئيس قطاع الشئون القانونية بالقابضة، وهيثم صالح مدير إدارة وصول الطائرات بقطاع تخطيط القابضة، ومحمد خليل كبير اخصائين تخطيط الشبكات، ومحمد جمال المشرف المالي للبعثة، والمهندسين عمر جمال مهندس صيانة بشركة الخطوط، ومحمد بنداري مهندس هيكل ومحرك، وحسام فضل مهندس كهرباء، وأفيونكس وكريم نبيل مهندس IFE، ومحمود حبيب مهندس صلاحية طائرات، وأيمن يحيى مشرف كابينة، وطاقم الضيافة برئاسة محمد شلتوت، وكل من نيرفانا حسن وكريم الشويحي نورهان عبد الرحمن وهبة طارق، ومن سلطة الطيران المدني المصري مهندس عبد المبعود محمد حسن، ومهندس أشرف طلبة مفتشي صلاحية الطائرات، وكابتن أشرف خليل مفتش نقل جوي.

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