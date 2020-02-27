البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة «الفخفاخ»

منح البرلماني التونسي، منذ قليل، حكومة إلياس الفخفاخ الائتلافية الثقة بأغلبية 129 ومعارضة 77 صوتا.وكان الفخفاخ أعلن، الأربعاء الماضي، عن تشكيلة معدلة لحكومته، عن تلك التي أعلنها قبل أيام، والتي رفضتها حركة النهضة، مؤكدًا أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.وأسند رئيس الحكومة المكلف وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).وفشلت حكومة الحبيب الجملي، الذي رشحته حركة النهضة، في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب، وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.