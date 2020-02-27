«الإبراشى»: لهذا السبب صلوا على «مبارك» مرتين فى جنازته

أوضح الإعلامي وائل الإبراشي سبب صلاة الجنازة على الرئيس الراحل "مبارك" مرتين، قائلًا: "صلوا على مبارك مرتين في صلاة الجنازة بسبب تدافع محبيه والهتافات".وأشاد الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"المذاع على "القناة الأولى المصرية" بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبمشهد جنازته، قائلًا: "مبارك كان قائدًا منتصرًا، وأحد أبطال حرب أكتوبر، ولا يمكن أن ننسى ذلك".وتابع وائل الإبراشي: "مصر دولة مؤسسات وربنا نجاها من أن تكون دولة ميليشيات كما كان مخططًا لها"، مؤكدًا أن الدول العربية وعلى رأسها الكويت لا تنسى موقف مصر، خاصة الرئيس الراحل مبارك، أثناء الحروب التي تعرضت لها.