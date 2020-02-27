134 رحلة دولية يشهدها مبنى 2 بمطار القاهرة.. اليوم

يشهد مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم الخميس، انطلاق ووصول 134 جوية دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم؛ لنقل أكثر من 13 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الراهنة.





يذكر أن مبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي، يشهد خلال الفترة الحالية كثافة ركابية جوية؛ تزامنًا مع حلول فصل الشتاء، وحرص آلاف الوفود الأجنبية على زيارة المدن السياحية المصرية؛ نظرًا للطقس المشمس والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحلية الجميلة.



