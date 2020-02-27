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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

134 رحلة دولية يشهدها مبنى 2 بمطار القاهرة.. اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:08 ص
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
محمود السعدى
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يشهد مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم الخميس، انطلاق ووصول 134 جوية دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم؛ لنقل أكثر من 13 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الراهنة.

يذكر أن مبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي، يشهد خلال الفترة الحالية كثافة ركابية جوية؛ تزامنًا مع حلول فصل الشتاء، وحرص آلاف الوفود الأجنبية على زيارة المدن السياحية المصرية؛ نظرًا للطقس المشمس والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحلية الجميلة.

ويولي الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منصر مناع اهتمامًا كبيرًا بضرورة العمل على جذب الأعداد السياحية من مختلف دول العالم خلال الفترة المستقبلية، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للوفود السياحية بكافة المطارات المصرية، في ظل الإمكانيات والتجهيزت الهائلة التي تملكها منظومة الطيران المدني المصري خلال الآونة الحالية.

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