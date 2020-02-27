مصطفى الفقى: «مبارك» نجح فى ترويض «القذافى»

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن "مبارك" نجح في ترويض الرئيس الراحل معمر القذافي، كما لم ينجح أحد معه من قبل، وعرف مفاتيحه، وهذا بسبب معرفة "مبارك" بـ"القذافي" الذي كان يريد معرفة كل شيء، ولذلك كان "مبارك" دائمًا ما يطلعه ويرسل عمرو سليمان لإطلاعه على الكثير من الملفات.وأضاف مصطفى الفقي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الرئيس الراحل حسني مبارك، لم يكن لديه مشكلة إلا مع دويلة قطر والسودان، مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع عمرو البشير كان متقلبًا، وكان يثير بعض النعرات السودانية مع مصر من وقت لآخر.وأوضح مصطفى الفقي، أن "مبارك" نجح بشكل منقطع النظير في إسقاط الديون العسكرية عن مصر، من خلال تواصله مع أكثر من 100 عضو بالكونجرس الأمريكي.