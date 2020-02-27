حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 27 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 27 فبراير 2020، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيًا: وجود القمر في برج الحمل في البيت الثاني بيت المال يجعلك تناقش موضوعا ماليًا، وقد تربح قضية أو تكسب جائزة معنوية، وتميل إلى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحدهم.عاطفيًا: حب الشريك لك عملة نادرة هذه الأيام، وتصرّفاتك الرائعة معه في معظم الأحيان.صحيًا: تشعر في قرارة نفسك أن وضعك الصحي المتردي بحاجة إلى عناية ومتابعة دقيقتين.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.