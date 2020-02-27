رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 27 فبراير 2020

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:30 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 27 فبراير 2020، وفيما يخص برج الحوت، قالت:

مهنيًا: وجود القمر في برج الحمل في البيت الثاني بيت المال يجعلك تناقش موضوعا ماليًا، وقد تربح قضية أو تكسب جائزة معنوية، وتميل إلى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحدهم.

عاطفيًا: حب الشريك لك عملة نادرة هذه الأيام، وتصرّفاتك الرائعة معه في معظم الأحيان.

صحيًا: تشعر في قرارة نفسك أن وضعك الصحي المتردي بحاجة إلى عناية ومتابعة دقيقتين.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

ترامب يعلن تحركات أمريكية لمواجهة «كورونا»

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ما لم يكتبه «ابن همام».. التقرير الأخير إلى سارة

الصحة

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

منوعات

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

ما لم يكتبه «ابن همام».. التقرير الأخير إلى سارة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه