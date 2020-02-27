وزيرا الرى والخارجية السودانيان يصلان واشنطن لحضور اجتماعات سد النهضة

وصل وزيرا الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، والخارجية أسماء عبد الله، إلى واشنطن يوم الأربعاء، لحضور اجتماعات "سد النهضة".وكان الوزيران شاركا، على رأس وفد فني، في اجتماعات "سد النهضة"، في آخر جولاتها يومي 12 و13 فبراير الجاري، وهى المفاوضات التي ترعاها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، كمراقبين.