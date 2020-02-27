النمسا وألمانيا وإيطاليا يتفقون على تعاون مشترك لمواجهة كورونا

أجرى المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أمس الأربعاء محادثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.وقالت مصادر في المستشارية النمساوية الأربعاء إنه تم خلال الاتصالات الهاتفية تبادل وجهات النظر حول وضع فيروس كورونا في أوروبا وسبل دعم التعاون الإضافي بين الدول الثلاثة.وأشارت المصادر إلى أن كورتس وميركل وكونتي اتفقوا على التعاون المشترك في مكافحة انتشار الفيروس بشكل منسق، لافتة إلى أن إيطاليا والتى تعتبر محور الفيروس في أوروبا ستقوم باطلاع الشركاء بشكل دائم بالتطورات الجديدة في إصابات المرض.ونوهت المصادر إلى اتفاق الزعماء الثلاثة على ضرورة تحقيق الهدف بتوفير أكبر حماية ممكنة للمواطنين في الدول الثلاث، كما تعهدت النمسا من جانبها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاح التعاون ومنع انتشار الفيروس.يذكر أن النمسا وضعت 23 شخصًا في الحجر الصحي بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وتأكد إصابة حالتين في مدينة تيرول لشخص إيطالي "24 عاما " وصديقته بينما جاءت الاختبارات سلبية بحق معلمة في إحدى مدارس فيينا وايضا موظف في مقر الامم المتحدة.