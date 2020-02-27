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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:18 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مساء أمس وفد رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وبحضور المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك باحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وكان الوفد قد وصل إلى مدينة السلام ظهر أمس في زيارة للمدينة لمدة ثلاثة أيام، وقد أقيمت مأدبة عشاء على شرف الضيوف رحب المحافظ من خلالها بالحضور، مؤكدًا سعادته بتكرار هذه الزيارة كل عام، متمنيًا للجميع إقامة ممتعة، كما دعاهم لبرنامج سياحي يستمتعون من خلالة بعدد من المقاصد السياحية التي تشتهر بها شرم الشيخ.

وقدم المستشار سعيد مرعي الشكر للمحافظ على الحفاوة البالغة التي قوبلوا بها، مؤكدًا على سعادة رؤساء الوفود الأفريقية بهذه الزيارة التى ينتظروها كل عام لزيارة تلك المدينة الساحرة، كما قدم المحافظ درع المحافظة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأهدى كافة الحضور عدد من الهدايا التذكارية التي تعبر عن التراث السيناوي.

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