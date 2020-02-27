زكريا عزمى يكشف موقف «مبارك» من التوريث (فيديو)

نفى الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، حديث عمرو موسى بأن مبارك كان يحكم فرديا دون اللجوء للمؤسسات، مؤكدا أنه عار عن الصحة، وكذب وافتراء.وأضاف زكريا عزمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يكن هناك أى نية للتوريث من قبل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان يعتبره هلاكًا لابنه.وتابع «عزمي» نقلًا على لسان الرئيس الأسبق: «بيقولوا أبعت ابني النار.. توريث إيه اللي بيكلموا عليه!».كما أوضح رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أن مصر كانت دولة مؤسسات في عهد الرئيس مبارك، كما أنه لم يكن يحكم بمفرده، مشيًرا إلى أنه كان يتخذ القرارات بالتشاور مع جميع مؤسسات الدولة.