7 مارس.. جمعية عمومية «غير عادية» لنقابة القراء

قال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة محفّظي وقراء القرآن الكريم، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة محمد محمود الطبلاوي، قرر دعوة الأعضاء إلى عقد جمعية عمومية غير عادية السبت المقبل 7 مارس المقبل.ويأتي ذلك في مقر النقابة الكائن 54 شارع ممتاز المتفرع من شارع السد بالسيدة زينب بالقاهرة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء، تعاد يوم 14مارس 2020م، لإقرار الحساب الختامي للنقابة والميزانية العمومية وتعديل الأمور المالية والإدارية للنقابة.أضاف الساعاتي «أن عدد الأعضاء على مستوى الجمهورية عشرة آلاف عضوا»، مناشدًا المجلس تفاعلهم من أجل مصلحة قراء القرآن والمحفظين.