أبرز 5 معلومات عن مشروع ميكنة قطاع الثقافة

تستهدف وزارتي الثقافة والاتصالات تطوير نظم حديثة لاعادة إحياء التراث الثقافي والفني المصري من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي «الحوسبة السحابية»، واستخدام أنظمة العرض ثلاثي الأبعاد «هولوجرام».وفي هذه السطور نستعرض أبرز النقاط الخاصة بمشروع رقمنة وزارة الثقافة وهيئاتها التابعة لها، على النحو التالي:1- بدء وزارة الاتصالات في تنفيذ المشروع القومي لتحديث مصر وتطوير المحتوى الثقافي والفني المصري، واستخدام أحدث التكنولوجيات لحفظ التراث المصري واتاحته وتسهيل تداوله وتعظيم العائد منه في إطار بناء مصر الرقمية.2- بدء إقامة عروض وحفلات لكبار الفنانين الراحلين، ومنهم أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحليم حافظ، باستخدام نظام الهولوجرام، واتخاذ كافة التدابير لضمان كفاءة العرض.3- وضع خطة خلال الثلاث سنوات المقبلة لتأسيس وإنشاء معمل لتطوير المحتوى الثقافي والفني المصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والاعتماد على الكوادر الفنية المصرية الرائدة في هذا المجال مع توفير التدريب لهم.4- وقعت دار الأوبرا اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات يتم تنفيذها خلال عامين بهدف إعادة إحياء التراث الثقافي والفني المصري من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.5- إعادة هيكلة وتحديث وتطوير وميكنة جميع قطاعات وزارة الثقافة وهيئاتها التابعة لها، وتطبيق المشروع القومي لتحديث مصر بهدف الحفاظ على أشكال التعبير الثقافي والفني من الموروثات، وتعريف الشباب والأجيال الجديدة بعلاماتها البارزة.