مفيد شهاب: «مبارك في جنة الخلد إن شاء الله»

علق الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، على الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق حسني مبارك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "مشهد يتناسب مع عراقة مصر التي تحترم قادتها وزعمائها وتقدر أبنائها المخلصين".





أضاف شهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن مشهد الجنازة العسكرية تدل على أصالة الشعب ووفائه واعتزازه بكل من خدمة وتفانى في سبيل رفعة شأنه، كما يعكس أصالة السيسي أنه يكرم هذا الرجل في وفاته بهذا التنظيم الجيد للجنازة العسكرية.





ولفت إلى أن الجنازة العسكرية تعبر، إيضًا، عن اعتزاز شعب مصر بأحد أبناء القوات المسلحة، الذين كرّسوا كل حياتهم في سبيل الدفاع عن أرض الوطن وتحريرها واسترداد ما تبقى من أراضي كانت إسرائيل تريد الاحتفاظ به، ورفع شأن البلد: "الجنازة كانت مؤثرة.. والرئيس مبارك في جنة الخلد إن شاء الله".



