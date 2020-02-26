إحباط تهريب 10 قطع من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز، من ضبط محاولة تهريب 10 قطع من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس.اشتبه أحمد فوزى مأمور تفتيش الركاب المعين على لجنة الخط الأخضر، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى، فى راكب مصرى لقصر مدة السفر وظهور علامات القلق والإرتباك.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من مأمور الجمرك، لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه فتبين وجود 10 قطع من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس مخبأة على جسم الراكب.وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.