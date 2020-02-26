رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مفيد فوزي: إنجازات مبارك أكثر من أخطائه خاصة في آخر 10 سنين (فيديو)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:28 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
قال الإعلامي مفيد فوزي، إن إنجازات الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، أكثر من أخطائه، خاصة في العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف فوزي خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، من أبرز أخطائه هي بروز رجال الأعمال على السطح أكثر مما ينبغي، ثم هناك عامل إنساني بحت وهو فقد الحفيد شعر مبارك بغصة "وهي الحزن مكثفًا" طالت الروح.

وتابع: "في أحد المرات عندما ذهبت لمنزله لإجراء حوار معه كنت أهمس للواء جمال عبدالعزيز، فقد كان رقيقًا بشدة وأتذكر كان يوجد مهرة صغيرة يركب الحفيد عليها والرئيس يتحدث معي بشيء فوجدت عينه لم تستطع أن تغادر لحظة ركوب الحفيد للمهرة، فأدركت أن هذه اللحظة إنسانية شديدة فانسحبت بأوراقي وادعيت أنني انتظر السيد صفوت الشريف لأدخل معه".

وأكد الإعلامي تامر أمين كلامه قائلًا: "مبارك بعد فقدانه لحفيدة بقى شخص أخر مكسور بلا روح أو رغبة في الحياة، وقال لي أحمد عكاشة، عالم الطب النفسي الشهير: محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مبارك في أديس أبابا عام 96 أثرت كثيرًا على شخصية مبارك وقال مستحيل يظل مثل ماهو مهما كان ثباته السلوكي والنفسي دون أن يتأثر".


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يعزى زوجة حسنى مبارك ونجليه

«إكسترا نيوز» تكشف ألاعيب الإخوان الإرهابية للتشكيك فى مصداقية القناة

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

المجرم.. أردوغان يرتكب جريمة إنسانية جديدة في سوريا

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

وقف العمل بتأشيرات العمرة بسبب فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ما لم يكتبه «ابن همام».. التقرير الأخير إلى سارة

الصحة

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

منوعات

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

ما لم يكتبه «ابن همام».. التقرير الأخير إلى سارة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه