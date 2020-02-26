مفيد فوزي: إنجازات مبارك أكثر من أخطائه خاصة في آخر 10 سنين (فيديو)









قال الإعلامي مفيد فوزي، إن إنجازات الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، أكثر من أخطائه، خاصة في العشر سنوات الأخيرة.وأضاف فوزي خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، من أبرز أخطائه هي بروز رجال الأعمال على السطح أكثر مما ينبغي، ثم هناك عامل إنساني بحت وهو فقد الحفيد شعر مبارك بغصة "وهي الحزن مكثفًا" طالت الروح.وتابع: "في أحد المرات عندما ذهبت لمنزله لإجراء حوار معه كنت أهمس للواء جمال عبدالعزيز، فقد كان رقيقًا بشدة وأتذكر كان يوجد مهرة صغيرة يركب الحفيد عليها والرئيس يتحدث معي بشيء فوجدت عينه لم تستطع أن تغادر لحظة ركوب الحفيد للمهرة، فأدركت أن هذه اللحظة إنسانية شديدة فانسحبت بأوراقي وادعيت أنني انتظر السيد صفوت الشريف لأدخل معه".وأكد الإعلامي تامر أمين كلامه قائلًا: "مبارك بعد فقدانه لحفيدة بقى شخص أخر مكسور بلا روح أو رغبة في الحياة، وقال لي أحمد عكاشة، عالم الطب النفسي الشهير: محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مبارك في أديس أبابا عام 96 أثرت كثيرًا على شخصية مبارك وقال مستحيل يظل مثل ماهو مهما كان ثباته السلوكي والنفسي دون أن يتأثر".