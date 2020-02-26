ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في البحرين إلى 33 حالة

أكدت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة اليوم.وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، إن معظم الحالات المكتشفة قادمة من إيران ولم تدخل البلاد، مشيرة إلى أن العائدين من إيران خلال فبراير الجاري قد يشكلون مصدرا لنشر الفيروس لعائلاتهم وللمجتمع وعليهم الاتصال بالوزارة فورا.وأعلنت البحرين والكويت والعراق والإمارات وسلطنة عمان عن تسجيل عشرات المصابين بكورونا قدم معظمهم من إيران التي تشهد تفشيا غير مسبوق للمرض وتسجيل وفاة أكثر من 20 شخصا لتكون ثاني في تسجيل وفيات بعد الصين مركز انتشار المرض التي أكدت وفاة حوالي 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 80 ألف آخرين.