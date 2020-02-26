أم تنهار على الهواء: «بنتي سحلتني ورمتني فى الجبل»
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:16 م
أحمد عبد الرازقطباعة
بكت سيدة على الهواء بسبب سوء معاملة ابنتها لها، وقالت الأم "إن ابنتها حاصلة على 5 شهادات تعليمية عليا، ولم تقصر فى حق تربيتها أو تعليمها".
أضافت الأم، خلال لقاء ببرنامج "أون إي" المذاع على فضائية "ON E" أن ابنتها تريد سلب أموالها كما اتهمتها بالاختلال العقلي:"سحلتني هىّ وجوزها وروموني في الجبل وضربتني" ولم تتمالك الأم نفسها من البكاء، مستغيثة بالقانون والرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذها من وحشية ابنتها.